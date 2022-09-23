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1 час назад

Новости автомира: появились изображения кроссовера на базе Lada Vesta

Motor.ru

О том, что АвтоВАЗ намерен создать новую внедорожную модель на базе Lada Vesta NG, стало известно в середине лета – эту информацию подтверди глава компании Максим Соколов. К сентябрю проект оброс подробностями: вседорожник уже запущен в разработку и увидит свет в 2024—2025 годах. Модель позволит Lada укрепиться в популярном сегменте SUV, в котором марка пока представлена только внедорожниками семейства Niva. Наши коллеги из Quto.ru выяснили, каким будет новый кроссовер, и поделились независимыми рендерами новинки.

Появились изображения кроссовера на базе Lada Vesta
Фото: Quto.ruQuto.ru

Для того, чтобы составить представление о будущем кроссовере, стоит обратиться к истории создания модели Vesta. Еще на этапе проектирования предполагалось, что семейство будет включать не только седан и универсал, но также хэтчбек с покатой крышей и слегка иным дизайном кормы. Даже была создана трехмерная модель такого хэтчбека, однако до серийного производства дело так и не дошло – вместо Vesta с таким типом кузова на рынок вышел приподнятый XRay.

Quto.ru

По собственной информации Quto.ru, именно наработки по хэтчбеку Vesta и лягут в основу создания кроссовера, к тому же, внутренней конкуренции с XRay можно уже не опасаться, так как эту модель отправили в отставку. Иными словами, паркетник на базе Vesta будет представлять собой пятидверный хетчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который, видимо, заимствуют у Cross-версии Весты.

Соответственно, кроссовер будет переднеприводным, так как платформа Vesta не предусматривает вариант четырех ведущих колес. Линейка двигателей у модели будет та же, что и у Vesta, однако к моменту появления паркетника АвтоВАЗ может разработать новое поколение силовых агрегатов.

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