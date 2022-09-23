Появились изображения кроссовера на базе Lada Vesta

О том, что АвтоВАЗ намерен создать новую внедорожную модель на базе Lada Vesta NG, стало известно в середине лета – эту информацию подтверди глава компании Максим Соколов. К сентябрю проект оброс подробностями: вседорожник уже запущен в разработку и увидит свет в 2024—2025 годах. Модель позволит Lada укрепиться в популярном сегменте SUV, в котором марка пока представлена только внедорожниками семейства Niva. Наши коллеги из Quto.ru выяснили, каким будет новый кроссовер, и поделились независимыми рендерами новинки.

Фото: Quto.ru Quto.ru

Для того, чтобы составить представление о будущем кроссовере, стоит обратиться к истории создания модели Vesta. Еще на этапе проектирования предполагалось, что семейство будет включать не только седан и универсал, но также хэтчбек с покатой крышей и слегка иным дизайном кормы. Даже была создана трехмерная модель такого хэтчбека, однако до серийного производства дело так и не дошло – вместо Vesta с таким типом кузова на рынок вышел приподнятый XRay.

Quto.ru

По собственной информации Quto.ru, именно наработки по хэтчбеку Vesta и лягут в основу создания кроссовера, к тому же, внутренней конкуренции с XRay можно уже не опасаться, так как эту модель отправили в отставку. Иными словами, паркетник на базе Vesta будет представлять собой пятидверный хетчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом, который, видимо, заимствуют у Cross-версии Весты.