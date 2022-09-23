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26 минут назад

Новости автомира: Автомобили Mercedes-Benz C-Class попали под отзывную кампанию из-за риска возгорания

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что из-за риска возгорания Mercedes-Benz отзовет более 6 700 моделей C-Class в США.

Mercedes-Benz отзывает C-Class
Фото: MercedesMercedes

Так, в уведомлении сказано, что вода может попасть в определенную секцию багажника. В таком случае влага может «добраться» до некоторых модулей, что может привести к короткому замыканию.

Короткое замыкание могут вызвать и другие проблемы. Например, может выйти из строя наружное освещение в задней части седана, задние спинки сидений могут складываться непроизвольно, а камера заднего вида может работать неправильно.

Под отзыв попадают в общей сложности 6 752 модели C300, которые были произведены в период с 24 июня 2021 года по 13 мая 2022 года.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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