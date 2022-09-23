Mercedes-Benz отзывает C-Class

Стало известно о том, что из-за риска возгорания Mercedes-Benz отзовет более 6 700 моделей C-Class в США.
Так, в уведомлении сказано, что вода может попасть в определенную секцию багажника. В таком случае влага может «добраться» до некоторых модулей, что может привести к короткому замыканию.
Короткое замыкание могут вызвать и другие проблемы. Например, может выйти из строя наружное освещение в задней части седана, задние спинки сидений могут складываться непроизвольно, а камера заднего вида может работать неправильно.
Под отзыв попадают в общей сложности 6 752 модели C300, которые были произведены в период с 24 июня 2021 года по 13 мая 2022 года.