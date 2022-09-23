Все видит и слышит: Volvo рассказала о новом кроссовере EX90

Компания Volvo анонсировала презентацию нового кроссовера EX90, заявив, что он станет самой безопасной моделью за всю историю марки.

Фото: Volvo Volvo

EX90 - начало новой эры для Volvo, говорят в компании. Он разработан, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, понимать его и самообучаться, повышая свой уровень безопасности. В Volvo предполагают, что каждый из нас хотя бы раз становился участником ДТП. Причины могут быть разные, например, банальная усталость и рассеянность как следствие. И своей миссией в Volvo назвали помочь каждому стать безупречным водителем, исключив человеческий фактор.

Пока всё объясняется довольно загадочно: "Volvo EX90 оснащён невидимым защитным экраном и новейшей сенсорной технологией, позволяющих автомобилю понимать душевное состояние и окружающий мир".

Известно, что на кроссовере будет реализована система слежения за взглядом: при снижении концентрации внимания автомобиль попытается взбодрить водителя лёгкой вибрацией на рулевом колесе, делая это настойчивее и настойчивее в случае отсутствия реакции, а если водитель вдруг уснёт, то машина в автоматическом режиме остановится в соответствии с правилами ПДД и вызовет экстренные службы.

Также в Volvo сообщили, что новый EX90 в буквальном смысле будет нашпигован всевозможными датчиками, радарами, лидарами, камерами, на плечи которых и возложено формирование картины окружающего мира для взаимодействия автомобиля с ним. По расчётам компании, реализованные технологии в перспективе помогут сократить смертность и значительно снизить опасный для жизни травматизм в результате аварий на 20%, а также уменьшить вероятность столкновений на 9%.