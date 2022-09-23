Названа дата серийного выпуска LADA Vesta

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании продолжить выпуск обновленной модели Lada Vesta в марте 2023 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову.

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По его словам, машины будут сходить с конвейера завода, который располагается в Тольятти.

«Полным ходом идет перенос производства в Тольятти. У меня нет сомнений, что в марте 2023 года мы начнем серийное производство "Весты" нового поколения. Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября. Потом наступит период отладки всего сборочного процесса», — подчеркнул Соколов.

Он оценил уровень локализации Lada Vesta примерно в 85%. Топ-менеджер указал на намерения выпускать до 14 тыс. таких автомобилей.

Дефицит запасных частей привел к приостановке выпуска обновленной Lada Vesta, которая на предприятии представляется как модель «нового поколения» (NG, new generation).