Названа дата серийного выпуска LADA Vesta

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании продолжить выпуск обновленной модели Lada Vesta в марте 2023 года. Соответствующее заявление он сделал в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову.
По его словам, машины будут сходить с конвейера завода, который располагается в Тольятти.
«Полным ходом идет перенос производства в Тольятти. У меня нет сомнений, что в марте 2023 года мы начнем серийное производство "Весты" нового поколения. Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября. Потом наступит период отладки всего сборочного процесса», — подчеркнул Соколов.
Он оценил уровень локализации Lada Vesta примерно в 85%. Топ-менеджер указал на намерения выпускать до 14 тыс. таких автомобилей.
Дефицит запасных частей привел к приостановке выпуска обновленной Lada Vesta, которая на предприятии представляется как модель «нового поколения» (NG, new generation).
Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов выступил за использование материнского капитала на покупку российского автомобиля. Кроме того, он счел необходимым ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию российских машин. Соколов указал на то, что в стране рассматривается поправка к закону о такси.