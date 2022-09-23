Chery показала салон нового Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery опубликовала фотографии интерьера нового Tiggo 7 Plus, известного в России как Tiggo 7 Pro Max. Негибридная модификация кроссовера получила салон от вседорожника Tiggo 7 Plus New Energy, который ранее дебютировала в Китае. Среди интересных деталей — кресла с интегрированными подголовниками, широкоформатная мультимедийная система с распознавание речи и жестов и «хрустальный» селектор трансмиссии с изображением головы тигра.

Внутри нового Chery Tiggo 7 Plus повторяет показанный на автосалоне в Чэнду гибрид Tiggo 7 Plus New Energy. Здесь те же самые кресла с интегрированным подголовниками, подрезанный снизу руль, изогнутый цифровой кластер диаметром 24,6 дюйма и «хрустальный» селектор трансмиссии с изображением головы тигра. Выполнено всё это в контрастной цветовой гамме, сочетающей черный с красным Magma Red.

Chery

Chery

В отделке салона Chery Tiggo 7 Plus использованы кожа и декоративные накладки «под алюминий». По некоторым данным, мультимедиа кроссовера будет работать под управлением операционной системы Lion 5.0, как на седане Chery Arrizo 8. Платформа обещает широкие интеллектуальные возможности. Как минимум это могут быть распознавание речи и жестов, а также навигация с поддержкой дополненной реальности.

Судя по свежим шпионским снимкам, Tiggo 7 Plus получит турбомотор SQRF4J16 объемом 1,6 литра — его мощность составит 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Аналогичный силовой агрегат используется на кроссоверах Tiggo 8 Pro и Exeed TXL для российского рынка.