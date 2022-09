Chery показала салон нового Tiggo 7 Pro Max

Компания Chery опубликовала фотографии интерьера нового Tiggo 7 Plus, известного в России как Tiggo 7 Pro Max. Негибридная модификация кроссовера получила салон от вседорожника Tiggo 7 Plus New Energy, который ранее дебютировала в Китае. Среди интересных деталей — кресла с интегрированными подголовниками, широкоформатная мультимедийная система с распознавание речи и жестов и «хрустальный» селектор трансмиссии с изображением головы тигра.