Россиянам начнут давать льготные кредиты на иностранные авто

Минпромторг скорректировал перечень автомобилей, на которые россиянам доступны льготные автокредиты. Раньше в списке были только отечественные Lada, УАЗ и ГАЗ.

Фото: Unsplash, Unsplash License Unsplash, Unsplash License

Теперь там появился первый иностранный автомобиль –– китайский внедорожник Haval Jolion. Кроссовер соответствует всем условиям программы: он производится в России и стоит меньше 2 млн рублей. Цены на Jolion начинаются от 1 899 000 рублей. Машины собирают на заводе в Туле.

Автомобили Haval входят в тройку самых продаваемых в России.

Программу льготного автокредитования перезапустили летом 2022 года. В ней предусмотрено несколько планов — «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Медицинский работник» и «Работник образования». По этой программе машину можно купить со скидкой 20%, а на Дальнем Востоке –– 25%.

Популярность китайских авто в России растёт. Во втором квартале 2022 года они захватили российский рынок. Доля импортируемых из Поднебесной новых легковушек выросла до 81%. КНР была одним из основных импортёров автомобилей в РФ и в первом квартале. Однако тогда на китайские бренды приходилось только 28% от всего ввоза новых автомобилей. При этом новые авто в России дорожают. К августу средневзвешенная цена иномарки выросла на 20%, до 2 686 000 рублей. Отечественные машины подорожали сильнее — на 31%, до 1 029 000 рублей.