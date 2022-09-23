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51 минуту назад

Россиянам начнут давать льготные кредиты на иностранные авто. Но только одной марки

Секрет Фирмы

Минпромторг скорректировал перечень автомобилей, на которые россиянам доступны льготные автокредиты. Раньше в списке были только отечественные Lada, УАЗ и ГАЗ.

Россиянам начнут давать льготные кредиты на иностранные авто
Фото: Unsplash, Unsplash LicenseUnsplash, Unsplash License

Теперь там появился первый иностранный автомобиль –– китайский внедорожник Haval Jolion. Кроссовер соответствует всем условиям программы: он производится в России и стоит меньше 2 млн рублей. Цены на Jolion начинаются от 1 899 000 рублей. Машины собирают на заводе в Туле.

Автомобили Haval входят в тройку самых продаваемых в России.

Программу льготного автокредитования перезапустили летом 2022 года. В ней предусмотрено несколько планов — «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Медицинский работник» и «Работник образования». По этой программе машину можно купить со скидкой 20%, а на Дальнем Востоке –– 25%.

Популярность китайских авто в России растёт. Во втором квартале 2022 года они захватили российский рынок. Доля импортируемых из Поднебесной новых легковушек выросла до 81%. КНР была одним из основных импортёров автомобилей в РФ и в первом квартале. Однако тогда на китайские бренды приходилось только 28% от всего ввоза новых автомобилей. При этом новые авто в России дорожают. К августу средневзвешенная цена иномарки выросла на 20%, до 2 686 000 рублей. Отечественные машины подорожали сильнее — на 31%, до 1 029 000 рублей.

Ранее стало известно, что японская корпорация Toyota решила закрыть завод по сборке Camry и RAV4 в Петербурге. Причиной назвали невозможность наладить поставки комплектующих. Площадку законсервируют и, возможно, продадут.

Автоновости,УАЗ,Toyota,Lada,Минпромторг,
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