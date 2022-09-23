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50 минут назад

Toyota подтвердила прекращение производства в России

Lenta.ru

Компания Toyota подтвердила решение прекратить производство автомобилей в России, сообщает ТАСС. В предприятии уточнили, что данное решение далось нелегко.

Toyota подтвердила прекращение производства в России
Фото: ТАССТАСС

Сотрудникам обещают помочь с трудоустройством и переквалификацией, также им готовы оказать финансовую поддержку. Что касается представительства в Москве, то оно будет реструктуризировано для поддержки розничных сетей и обеспечения обслуживания клиентов в стране.

Ранее стало известно, что компания решила закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который проработал в стране 15 лет. Как уточняла газета «Коммерсантъ», предприятие будет законсервировано и впоследствии, возможно, продано. Однако выпускать автомобили марки Toyota на нем больше не будут.

В компании рассказали изданию, что сотрудникам офиса и завода будут предложены повышенные компенсации. По информации ряда источников, выплаты будут начинаться от 12 окладов. При этом компания не уходит из России.

Автоновости,Toyota,
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