Выплатят ли страховку по ОСАГО, если виноват пассажир?

Страховая компания, которая заключает договор с водителем, не обязана выплачивать ущерб третьим лицам, если дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пассажиров.

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Самым наиболее часто встречаемым видом аварии становится повреждение другого авто открытой дверью. Как правило, подобные проблемы возникают при попытке пассажира выйти из только что припаркованного на обочине автомобиля или машины, остановившейся на светофоре.

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Автомобили на стоянке. Нельзя назвать страховым случаем по ОСАГО любой ущерб, возникающий в момент, когда и транспортного средства потерпевшего, и машина виновника не находились в движении. В большинстве случаев подобные ситуации происходят на парковках, особенно в крупных городах.

Все дело в том, что парковки слишком узкие, поэтому развернуться на машине или открыть двери полностью, получается не всегда. К повреждению лакокрасочного покрытия рядом стоящей машины могут привести и резкий порыв ветра, который открывает двери сильнее даже при легких действиях водителей, а также при неосторожных действиях пассажиров.

Автомобиль у обочины. Если подобные аварийные ситуации происходят во время движения или парковки авто на обочине, то это дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии в нарушение п. 12.7. ПДД РФ, совершил открытие двери авто, припаркованного на обочине.

Страховые компании не будут выплачивать компенсацию. В случае наступления такого ДТП необходимо оперативно установить личность пассажира виновного в аварии. Если самостоятельно оформить аварию по европротоколу не получается, то можно быстро вызывать сотрудников ГИБДД для того, чтобы правильно зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия.

Автомобиль без водителя. Если дорожно-транспортное происшествие вызвано самостоятельно пришедшим в движение автомобилем, то это не является аварией и поэтому страховые компании не будут выплачивать компенсацию по ОСАГО. В данной ситуации на лицо факт нарушения требований эксплуатации транспортного средства. В таких случаях владелец авто несёт полную ответственность за любой ущерб причинённый его собственностью. Получается, что выплачивать ущерб владельцы будут самостоятельно.