Toyota продолжит обслуживание автомобилей бренда в РФ

Toyota оптимизирует и реструктурирует свою деятельность в Москве, чтобы продолжать обслуживать автомобили своего бренда и Lexus в России. Об этом говорится в заявлении компании о закрытии завода в Санкт-Петербурге.
«Операционная деятельность московского офиса Toyota будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в России», — сообщается в тексте.
Напомним, что 4 марта компания прекратила производство на заводе в Санкт-Петербурге. Данное решение в Toyota объяснили «серьезными нарушениями в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей». Накануне же стало известно о полном закрытии завода. Минпромторг РФ и власти Санкт-Петербурга уже начали прорабатывать возможные сценарии дальнейшего развития площадки.