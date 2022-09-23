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21 минуту назад

Новости автомира: Toyota продолжит обслуживание автомобилей бренда в РФ

Елена Прошина

Toyota оптимизирует и реструктурирует свою деятельность в Москве, чтобы продолжать обслуживать автомобили своего бренда и Lexus в России. Об этом говорится в заявлении компании о закрытии завода в Санкт-Петербурге.

Toyota продолжит обслуживание автомобилей бренда в РФ
Фото: РамблерРамблер

«Операционная деятельность московского офиса Toyota будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в России», — сообщается в тексте.

Toyota подтвердила прекращение производства в России

Напомним, что 4 марта компания прекратила производство на заводе в Санкт-Петербурге. Данное решение в Toyota объяснили «серьезными нарушениями в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей». Накануне же стало известно о полном закрытии завода. Минпромторг РФ и власти Санкт-Петербурга уже начали прорабатывать возможные сценарии дальнейшего развития площадки.

Автоновости,Lexus,Toyota,Правительство Санкт-Петербурга,Минпромторг,
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