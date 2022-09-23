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6 минут назад

Новости автомира: Toyota создаст внедорожник с роскошью Rolls-Royce

Motor.ru

В японских СМИ опубликовали информацию о том, что компания Toyota разрабатывает новый премиальный внедорожник, который может стать таким же роскошным, как Rolls-Royce Cullinan. Согласно изданию Chubu Keizai Shimbun, будущая новинка, производство которой планируют запустить в следующем году, станет, возможно, частью семейства Century. При этом никакие технические характеристики пока неизвестны.

Toyota создаст внедорожник с роскошью Rolls-Royce
Фото: Toyota Century© ToyotaToyota Century© Toyota

Будущий внедорожник станет самой дорогой моделью в линейке Тойоты. При этом в отличие от британского бренда, японцы планируют собирать около тысячи автомобилей ежегодно.

В компании не раскрывают никакие технические характеристики будущей новинки. Кроме того, руководство марки никак не комментирует процесс создания внедорожника.

Стоит отметить, что актуальный седан Century является одной из самых дорогих машин Японии. Стоимость модели начинается от 12 220 000 иен (примерно пять миллионов рублей по текущему курсу).

В середине сентября Toyota запатентовала неизвестный компактный кроссовер. Ожидается, что новинка с гибридной силовой установкой может стать преемником CH-R.

Автоновости,Rolls-Royce,Toyota,
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