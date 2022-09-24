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16 минут назад

Новости автомира: Внешность абсолютно новой BMW M2 раскрыли до премьеры

Motor.ruиещё 1

Внешность абсолютно новой BMW M2 раскрыли до премьеры. В соцсетях появились шпионские снимки купе небесно-голубого цвета без камуфляжа. Отличий от исходной «двойки» в кузове G42 достаточно: у «эмки» оригинальные фары, расширенные крылья, углепластиковая крыша, нестандартные бамперы, своя форма «ноздрей» радиаторной решётки, а с кормы новинку проще всего узнать по характерным выхлопным патрубкам и диффузору. Подробности раскроют в середине октября.

Внешность абсолютно новой BMW M2 раскрыли до премьеры
Фото: motor.rumotor.ru

Официальная информация о BMW M2 второй итерации скупа: известно, что двухдверка сохранит безальтернативный задний привод, а по двигателю, трансмиссии, салону и шасси модель окажется частично унифицирована со «старшими» M3/M4. Даже базовая версия M2 должна быть столь же быстрой, как облегчённая M2 CS прошлого поколения.

motor.ru

Вероятно, базовая BMW M2 получит 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель S58 мощностью около 450 лошадиных сил и 8-скоростной «автомат», а бесплатной опцией будет 6-ступенчатая «механика». Выпускать «эмку» планируют в новом заводе в Мексике по соседству с обычными «двойками» купе, хотя предыдущую M2 делали только в Германии.

Публичная премьера новой BMW M2 состоится на фестивале M Fest в Южной Африке 15-16 октября, однако все характеристики и фотографии должны обнародовать раньше, 11 октября. В продаже «эмка» появится с полугодовой задержкой: поставки планируют начать в апреле 2023-го.

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