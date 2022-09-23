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49 минут назад

Новости автомира: «Автотор» планирует запустить производство автомобилей новых брендов

Илья Родин

Калининградский машиностроительный завод «Автотор» собирается наладить на своих площадках производство автомобилей новых брендов, заявил основатель компании Владимир Щербаков. Об этом пишет «Прайм».

«Автотор» планирует запустить производство автомобилей новых брендов
Фото: РамблерРамблер

Щербаков пояснил, что в октябре 2023 года будет осуществлена переналадка и настройка производства.

Стало известно, когда заработает российский завод по сборке электрокаров Evolute

По его словам, далее начнется «производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны».

Он уточнил, что есть вполне реальная перспектива выхода на значительные объемы производства автомобилей уже в 2023 году.

Автоновости,Владимир Щербаков,
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