«Автотор» планирует запустить производство автомобилей новых брендов

Калининградский машиностроительный завод «Автотор» собирается наладить на своих площадках производство автомобилей новых брендов, заявил основатель компании Владимир Щербаков. Об этом пишет «Прайм».

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Щербаков пояснил, что в октябре 2023 года будет осуществлена переналадка и настройка производства.

По его словам, далее начнется «производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны».