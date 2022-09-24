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47 минут назад

Новости автомира: Из-за каких спиртосодержащих лекарств могут лишить водительских прав

Майк Габриелян

Стали известны спиртосодержащие лекарства, из-за которых могут лишить водительских прав.

Стало известно, из-за каких лекарств могут лишить водительских прав
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель кафедры медицинского права СамГМУ Евгений Рыжков.

По словам специалиста, российское законодательство не содержит перечня лекарственных препаратов, за которые водитель может быть привлечен к ответственности.

В этом году столичная ГИБДД предложила Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых нельзя садиться за руль. МВД поддержало эту идею, но Минздрав пока не высказался.

Сейчас водители должны самостоятельно определять, могут ли они сесть за руль, принимая лекарственные препараты. Во многих лекарствах содержатся те или иные наркотические или психотропные вещества. Но эти лекарства общеупотребимые и даже могут продаваться в аптеках без рецептов.

«Наркотические и психотропные вещества могут оставаться в крови до нескольких дней или недель»,— заявил Рыжков.

Наиболее серьезное влияние на способность управлять транспортными средствами оказывают препараты, действующие на центральную нервную систему: снотворные, транквилизирующие, седативные, антипсихотические, наркотические и психотропные средства.

Автоновости,Евгений Рыжков,ГИБДД,
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