Стало известно, из-за каких лекарств могут лишить водительских прав

Стали известны спиртосодержащие лекарства, из-за которых могут лишить водительских прав.

Об этом рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель кафедры медицинского права СамГМУ Евгений Рыжков.

По словам специалиста, российское законодательство не содержит перечня лекарственных препаратов, за которые водитель может быть привлечен к ответственности.

В этом году столичная ГИБДД предложила Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых нельзя садиться за руль. МВД поддержало эту идею, но Минздрав пока не высказался.

Сейчас водители должны самостоятельно определять, могут ли они сесть за руль, принимая лекарственные препараты. Во многих лекарствах содержатся те или иные наркотические или психотропные вещества. Но эти лекарства общеупотребимые и даже могут продаваться в аптеках без рецептов.

«Наркотические и психотропные вещества могут оставаться в крови до нескольких дней или недель»,— заявил Рыжков.