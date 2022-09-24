Новости автомира: В России подорожает техосмотр автомобилей

С 2023 года в России подорожает тариф на техосмотр автомобилей. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Документ содержит методику расчета предельных тарифов, которые должны будут определить регионы при помощи данных от предпринимателей. Техосмотр легкового автомобиля категории M1 будет стоить минимум 913 рублей. Сейчас в ряде регионов тариф составляет 400–500 рублей.

Если данные представили менее 50% операторов, тариф будет индексироваться региональными властями на уровень инфляции, накопленной с даты последнего утвержденного тарифа.

Председатель комиссии «Опоры России» по автотехобслуживанию Сергей Тимофеев рассказал, что принятие новой методики станет позитивным событием для бизнеса, так как раньше проведение техосмотра не было рентабельным.

По его словам, в конце прошлого года был принят закон о добровольности ТО для легковых автомобилей. В итоге количество пунктов техосмотра в марте 2022 года снизилось более чем в два раза, пишет газета «Известия».

Документ ФАС поможет стабилизировать положение дел в отрасли, что положительно скажется на безопасности дорожного движения.