Gelly начала производство кроссовера Atlas L

В Китае на заводе в городе Нинбо стартовало производство кроссоверов Geely Atlas L, сообщает портал «Китайские автомобили».

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Новинка стала вторым поколением популярной модели Atlas, она построена на платформе CMA, на которой базируется известная в России модель Geely Tugella. Габариты кроссовера составляют 4670х1900х1705 мм при колесной базе 2777 мм.

В моторную гамму входят двигатели объемом 1,5 л и 2 л (181 и 218 л.с. соответственно), также Atlas L будет доступен и с гибридной силовой установкой. Отмечается, что в Китае Geely Atlas L будет стоить от 140 до 180 тыс. юаней (1,2-1,5 млн рублей).

В России модель Geely Atlas стоит от 2,23 млн рублей и предлагается с моторами 2,0 л и 2,4 л.