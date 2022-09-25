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42 минуты назад

WSJ: Ford приостановил поставки некоторых моделей автомобилей из-за нехватки логотипов

Газета.Ruиещё 1

Концерн Ford приостановил поставки автомобилей своим дилерам из-за нехватки логотипов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ford приостановил поставки некоторых моделей из-за нехватки логотипов
Фото: ReutersReuters

По данным издания, дефицит возник из-за того, что в августе этого года компания Tribar Technologies приостановила производство и поставки логотипов Ford. Без этих знаков отгрузка машин дилерам невозможна, а найти достаточное количество подходящих по размеру шильдиков оказалось непросто. Как пишут журналисты издания, проблема коснулась даже самых популярных моделей бренда, пикапов F-Series.

Руководство компании Ford пыталось заменить привычные значки на временные заглушки, отпечатанные на 3D-принтере, но качество таких логотипов оказалось невысоким.

Ранее сообщалось, что в Китае на заводе в городе Нинбо стартовало производство кроссоверов Geely Atlas L.

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