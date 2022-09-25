Ford приостановил поставки некоторых моделей из-за нехватки логотипов

По данным издания, дефицит возник из-за того, что в августе этого года компания Tribar Technologies приостановила производство и поставки логотипов Ford. Без этих знаков отгрузка машин дилерам невозможна, а найти достаточное количество подходящих по размеру шильдиков оказалось непросто. Как пишут журналисты издания, проблема коснулась даже самых популярных моделей бренда, пикапов F-Series.