Ford приостановил поставки некоторых моделей из-за нехватки логотипов

Концерн Ford приостановил поставки автомобилей своим дилерам из-за нехватки логотипов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, дефицит возник из-за того, что в августе этого года компания Tribar Technologies приостановила производство и поставки логотипов Ford. Без этих знаков отгрузка машин дилерам невозможна, а найти достаточное количество подходящих по размеру шильдиков оказалось непросто. Как пишут журналисты издания, проблема коснулась даже самых популярных моделей бренда, пикапов F-Series.
Руководство компании Ford пыталось заменить привычные значки на временные заглушки, отпечатанные на 3D-принтере, но качество таких логотипов оказалось невысоким.
Ранее сообщалось, что в Китае на заводе в городе Нинбо стартовало производство кроссоверов Geely Atlas L.