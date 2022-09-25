Стартовало производство новейшего Geely Atlas на платформе Volvo

В Поднебесной стартовало производство новейшего Geely Boyue (знаком россиянам под именем Atlas) с литерой L. Кроссовер второго поколения базируется на платформе Volvo CMA, выделяется цифровым кокпитом, смелым дизайном экстерьера и ранее невиданным набором оборудования. Чтобы выпускать новый Boyue L на старой фабрике в городе Нинбо, холдингу Geely пришлось вложить в переоснащение плошадки 100 миллионов юаней (эквивалент 826 миллионов рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ключевые характеристики Geely Boyue L не секрет: кроссовер стал заметно больше (длина выросла до 4670 миллиметров) и перешёл на более дорогую и технологичную платформу CMA, знакомую по Tugella. В гамме должны появиться не только бензиновые, но и гибридные модификации.

Впрочем, пока с китайского конвейера сходят только обычные переднеприводные Geely Boyue L с 7-скоростным преселективным «роботом» в тандеме с «турбочетвёрками» объёмом 1,5 или 2,0 литра. О расширении географии производства нет и речи, хотя Boyue первого поколения до сих пор собирается в Беларуси на заводе «БелДжи».