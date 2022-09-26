В Калининграде запустят производство автомобилей новых марок

Калининградский «Автотор», на котором до весны этого года производились автомобили Kia, Hyundai, Genesis и BMW, намерен освоить выпуск машин других марок, заявили в пресс-службе предприятия. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, который вернул себе статус основного акционера сборочной площадки, в первых числах октября завод «остановит работу, а оборудование пустят под переналадку» – это будет сделано для того, чтобы освоить производство моделей новых брендов. Каких именно, Щербаков не уточнил.

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«Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», – заявил главный акционер «Автотора» в ходе встречи с сотрудниками предприятия.

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Он добавил, что «придут новые партнеры», благодаря которым «есть перспектива выхода на серьезный объем производства уже в следующем году».

По всей видимости, это означает, что многолетнее партнерство «Автотора» с BMW, Kia и Hyundai завершится. Речь идет о прекращении производства моделей Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Palisade, Kia Seltos, Ceed, Picanto, K5, Cerato, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Carnival и Mohave, Genesis G70, G80, G90 и GV80. Также в Калининграде больше не будут выпускаться кроссоверы BMW X5, X6, X7 и седаны 5-Series.

На состоявшемся накануне совете директоров рассматривались некие новые проекты, и в ходе обсуждения было принято решение инвестировать в модернизацию производства и выполнение обязательств по СПИКу более 5,7 миллиардов рублей (100 миллионов евро). «Будем производить электродвигатели для моделей — и малых, и больших, начнем производство электромобилей — это не полностью разработка наших конструкторов, инженеров и технологов, но мы принимали непосредственное участие в создании конструкции, – пояснил Щербаков. – Рассчитываем, что в следующем году у нас появится новый автомобиль». Известно, что партнером по этому проекту выступит «Росатом».