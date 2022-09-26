Haval разработал аудиосистему за 240 млн рублей

Haval разработал новую аудиосистему объемного звучания 4D sound-burning cockpit для кроссовера Cool Dog. Как пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей марки, разработка обошлась компании в 30 миллионов юаней — эквивалент 240 миллионов рублей. Столь большие траты обусловлены имиджем автомобиля: он рассчитан на молодых водителей, для которых качественный звук в салоне является одним из приоритетов при выборе машины.

Фото: Motor.ru Motor.ru

4D sound-burning cockpit — не просто качественная аудиосистема. За звук в ней отвечают четыре твитера, два среднечастотных динамика, один центральный и четыре низкочастотных. Также в ее арсенале есть по два потолочных и тыловых динамика объемного звучания, два динамика в подголовниках и сабвуфер. То есть, всего в салоне 18 различных колонок производства JVC.

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Помимо слуха, система Cool Dog апеллирует и к другим органам чувств: в передние сиденья встроен механизм поддержания ритма, позволяющий ощутить мощь низких частот. Музыке вторят ритмичная подсветка с 64 цветами и даже ароматизатор, работая координированно и создавая атмосферу в салоне.

У команды из более 200 разработчиков создание «кокпита» заняло целый год. После первичной разработки и трехмесячного тестирования внутри Haval тестовый Cool Dog с аудиосистемой отправили на испытание в Европу, где она была доработана.