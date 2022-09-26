Автомобили отечественных марок заняли четверть рынка России

С января по август нынешнего года в России было продано 104 268 легковых автомобилей отечественных марок, сообщает «Автостат Инфо». Это составляет почти четверть от всех проданных машин — 24,7 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи российских легковушек снизились на 59 процентов. Однако они лидируют на рынке, а второе место с небольшим отрывом удерживают корейские автомобили.

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Россияне за прошедшие восемь месяцев 2022 года купили 99 393 машины корейских брендов, что позволило им занять 23,67-процентную долю авторынка страны. Продажи за год упали на 145 052 единицы. На третьем месте — «японцы» с 14,6-процентной долей и 61 602 реализованными автомобилями (-88 946 по сравнению с 2021 годом).

Китайские марки же пока занимают только 13,02 процента рынка России, а продать им удалось 54 689 автомобилей, что на 11 092 меньше, чем годом ранее. На четвертом месте расположилась Германия с 39 709 единицами (-96 252) и 9,45 процентами, на пятом — Франция с 55 919 автомобилями (-36 008) и 8,53-процентной долей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе авторынок России сократился на 62,4 процента, до 41 698 машин. А за восемь месяцев 2022 года в стране продали 410,5 тысячи автомобилей против миллиона за тот же период 2021 года (-60,7 процента).