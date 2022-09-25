Mercedes-Benz показал электрический тягач eActros LongHaul

Подразделение Mercedes-Benz Trucks, отвечающее за тяжёлые грузовики с трёхлучевой звездой, представило новый концепт-кар, иллюстрирующий видение дальнобойного тягача с электрической силовой установкой. Модель, получившая название eActros LongHaul, дополнит линейку существующих электрогрузовиков eActros 300 и eActros 400 и станет первым в линейке немецкой марки электрическим грузовиком с высокой грузоподъёмностью для работы на дальнемагистральных маршрутах.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Визуально от тягача Mercedes-Benz Actros последнего поколения прототип отличается развитыми светодиодными элементами на кабине, которые подчёркивают необычную силовую установку, а кроме того у грузовика тщательно проработана аэродинамика для увеличения запаса хода.

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Силовая установка eActros LongHaul включает в себя три аккумуляторных блока обеспечивают установленную общую мощность более 600 киловатт-час, а два электродвигателя в составе нового электрического ведущего моста обеспечивают постоянную мощность 400 киловатт и пиковую мощность свыше 600 киловатт.

В батареях eActros LongHaul используется технология литий-железо-фосфатных элементов (LFP), которая обеспечивает длительный срок службы и эффективную отдачу энергии. Зарядная станция мощностью в мегаватт позволит заряжать батарею с 20 до 80 процентов быстрее получаса.

Mercedes-Benz обещает ту же надёжность и ресурс, что и у традиционных грузовиков — с возможностью без проблем проехать 1,2 миллиона километров в течение десяти лет. Также eActros LongHaul станет первым полностью электрическим серийным грузовиком, который будет производиться от начала до конца на существующей сборочной линии завода по производству грузовых автомобилей в Вёрте.