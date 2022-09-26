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12 минут назад

Новости автомира: в«Соллерс Авто» подтвердили, что на заводе Mazda в РФ будут выпускать другие автомобили

Газета.Ruиещё 3

Российский автопроизводитель «Соллерс Авто» обсуждает с Mazda вопрос о прекращении выпуска автомобилей во Владивостоке и выкупа доли японской компании в совместном предприятии, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс Авто»

«Соллерс Авто» собирается на заводе Mazda выпускать авто других марок
Фото: MazdaMazda

По его данным, у «Соллерса» уже есть план наладить на предприятии во Владивостоке, где собирали Mazda, выпуск автомобилей других марок. Переговоры относительно перепрофилирования завода в настоящий момент финализируются.

О том, что Mazda окончательно прекратит выпуск автомобилей в России, сообщило накануне японское издание Nikkei.

Автоновости,Mazda,Соллерс Авто,
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