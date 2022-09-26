«Соллерс Авто» собирается на заводе Mazda выпускать авто других марок

Российский автопроизводитель «Соллерс Авто» обсуждает с Mazda вопрос о прекращении выпуска автомобилей во Владивостоке и выкупа доли японской компании в совместном предприятии, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс Авто»
По его данным, у «Соллерса» уже есть план наладить на предприятии во Владивостоке, где собирали Mazda, выпуск автомобилей других марок. Переговоры относительно перепрофилирования завода в настоящий момент финализируются.
О том, что Mazda окончательно прекратит выпуск автомобилей в России, сообщило накануне японское издание Nikkei.