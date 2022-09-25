Pagani изучала возможность сделать Utopia гибридом

Сентябрь 2022 года прошёл под знаком премьеры нового гиперкара от Горацио Пагани. Модель, которая пришла на смену Pagani Huayra, вопреки ожиданиям не стала электромобилем или даже гибридом — новый Pagani Utopia сохранил бензиновый двигатель V12 от Mercedes-AMG. Но основатель компании подчеркнул, что в работе над купе рассматривался и вариант использования в новинке бензоэлектрической силовой установки на агрегатах самой мощной серийной модели из линейки Mercedes-AMG.

Фото: © Pagani © Pagani

В интервью Top Gear Горацио Пагани подтвердил, что компания продолжает работу над электрификацией своих моделей, но пока не найдено решение главной проблемы — излишнего веса подобной силовой установки. Тем не менее, уже в процессе разработки Utopia марка рассматривала возможность гибридного мотора.

Серийный вариант купе получил 864-сильный 6-литровый битурбомотор V12 от Mercedes-AMG с крутящим моментом 1100 Нм, а в качестве потенциальной альтернативы рассматривалась гибридная установка на базе двигателя V8 4.0 мощностью 639 лошадиных сил с двумя турбокомпрессорами и стартер-генератором с ременным приводом и 204-сильным электромотором на одной из осей.