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1 час назад

Новости автомира: Pagani изучала возможность сделать Utopia гибридом

Motor.ru

Сентябрь 2022 года прошёл под знаком премьеры нового гиперкара от Горацио Пагани. Модель, которая пришла на смену Pagani Huayra, вопреки ожиданиям не стала электромобилем или даже гибридом — новый Pagani Utopia сохранил бензиновый двигатель V12 от Mercedes-AMG. Но основатель компании подчеркнул, что в работе над купе рассматривался и вариант использования в новинке бензоэлектрической силовой установки на агрегатах самой мощной серийной модели из линейки Mercedes-AMG.

Pagani изучала возможность сделать Utopia гибридом
Фото: © Pagani© Pagani

В интервью Top Gear Горацио Пагани подтвердил, что компания продолжает работу над электрификацией своих моделей, но пока не найдено решение главной проблемы — излишнего веса подобной силовой установки. Тем не менее, уже в процессе разработки Utopia марка рассматривала возможность гибридного мотора.

Серийный вариант купе получил 864-сильный 6-литровый битурбомотор V12 от Mercedes-AMG с крутящим моментом 1100 Нм, а в качестве потенциальной альтернативы рассматривалась гибридная установка на базе двигателя V8 4.0 мощностью 639 лошадиных сил с двумя турбокомпрессорами и стартер-генератором с ременным приводом и 204-сильным электромотором на одной из осей.

Комбинированная отдача системы на лифтбеке Mercedes-AMG GT 63 S E Performance составляет 843 лошадиных сил и 1010-1470 Нм момента, но для Pagani отдачу могли поднять до 1000 сил. В итоге проведенная симуляция тестов на «Нордшляйфе» показала, что гибридный гиперкар с полным приводом (реализованным за счёт отдельного электромотора) на круге будет на 4-5 секунд медленнее, чем модель с бензиновым турбомотором — из-за избыточной массы, которая неизбежна при установке электромоторов и батарей.

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