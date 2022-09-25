Раскрыта внешность обновленного родстера BMW Z4

Швейцарский филиал BMW преждевременно раскрыл внешность обновленного родстера Z4. На официальной фотографии изображена двухдверка с M-пакетом в новом для модели фиолетовом цвете Thundernight Metallic. Отличий от исходной Z4 в кузове G29 немного: после рестайлинга родстер получит иную радиаторную решётку с крупными ячейками, вытянутыми по горизонтали, а также передний бампер с видоизменёнными воздухозаборниками тормозов. Оптика и капот не поменяются.

Фото: © cochespias.net © cochespias.net

Судя по шпионским снимкам, в задней части BMW Z4 или салоне родстера значительных изменений не ожидается, то есть на новейшую мультимедиасистему iDrive 8 двухдверку не переведут. Не стоит ждать революции и по технике, но для некоторых рынков сюрприз всё-таки будет.

Инсайдеры считают, что после рестайлинга «механику» можно будет заказать в связке с шестицилиндровым двигателем, то есть на рынок выйдет трёхпедальная BMW Z4 M40i. Также возможно незначительное увеличение мощности и четырёх-, и шестицилиндровых версий.