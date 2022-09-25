Новую GR Corolla сравнили с Hyundai Elantra N и Honda Civic Type R

Экстремальный хэтчбек Toyota GR Corolla дебютировал весной 2022 года и стал одной из самых интересных премьер в сегменте «горячих» моделей. Авторы канала Throttle House решили сравнить актуальную модель с конкурентами, что уже давно присутствуют на рынке — в соперники выбрали седан Hyundai Elantra N и хэтчбек Honda Civic Type R, правда, не последнего поколения, а его предшественника. При этом у новичка рынка есть свое преимущество над оппонентами.

Фото: © Throttle House © Throttle House

Переднеприводный Hyundai Elantra N — первая N-версия в истории модели — имеет под капотом 280-сильный 2,0-литровый турбомотор с тягой 392 ньютон-метров в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT, что позволяет за счет режима N Grin Shift (NGS) кратковременно увеличивать отдачу мотора еще на 10 сил.

Honda Civic Type R имеет 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 320 лошадиных сил с тягой 400 Нм, который сочетается с механической — как и у других автомобилей — коробкой передач и передним приводом. Toyota GR Corolla оснащается трёх-, а не четырёхцилиндровым двигателем, но с турбодвигателя объемом 1,6 литра специалисты сняли 304 сил и 370 Нм.