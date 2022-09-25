Минивэн Hyundai Custo на платформе Tucson станет «глобальным»

Минивэн Hyundai Custo на платформе Tucson станет «глобальной» моделью: с сентября представительство корейской марки в Тайване принимает предзаказы на новинку; в ближайшее время однообъёмник предложат в Таиланде, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. За пределами Поднебесной продукт совместного предприятия Beijing Hyundai переименуют: название Custo поменяют на Custin. Визуальных и технических изменений не планируется.

Фото: © Hyundai Custo, autohome.com.cn © Hyundai Custo, autohome.com.cn

Для Тайваня подтверждены богато оснащенные Hyundai Custin с семиместным салоном по схеме 2 + 2 + 3, безальтернативным 1,5-литровым турбомотором (170 сил, 253 Нм), 8-скоростным «автоматом» и передним приводом. Стартовая цена привлекательная — 1,3 миллиона тайваньских долларов (эквивалент 2,36 миллиона рублей).

За эти деньги покупатель получит пятиметровый минивэн с цифровой приборной панелью, портретно-ориентированным 10,4-дюймовым тачскрином мультимедиасистемы, кожаным салоном, шесть подушками безопасности, камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и системой контроля полосы.

Топ-версии положены мультиконтурные кресла второго ряда с оттоманками, вентиляцией и обогревом, беспроводные зарядки для гаджетов и боковые двери с электроприводом, который активируется взмахом ноги. Квота для Тайваня на три оставшихся месяца 2022 года — 600 машин, и по оценке местных журналистов спрос превышает предложение.