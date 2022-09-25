Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
25 минут назад

Новости автомира: Mazda задумалась о полном прекращении производства в России

Майк Габриелян

Mazda может полностью прекратить производство в России из-за сбоев в поставках деталей. Об этом сообщает Nikkei.

Mazda задумалась о полном прекращении производства в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Mazda рассматривает завершение производства в России, поскольку из-за спецоперации РФ на Украине увеличились трудности с цепочками снабжения», - пишет японское издание.

Речь идет о Mazda Sollers - совместном предприятии во Владивостоке. В прошлом году завод выпустил около 29 тысяч автомобилей. Сейчас производство остановлено, сотрудники ушли в корпоративный отпуск.

Оценена возможность возрождения бренда «Жигули»

Решение о прекращении продаж или технического обслуживания пока не принято.

На заводе во Владивостоке выпускались кроссоверы CX-5, CX-9, а также седан Mazda 6. Неподалёку от сборочных мощностей расположен завод по производству двигателей.

Ранее о закрытии своего завода в России объявила Toyota.

Автоновости,Mazda 6,Mazda,Toyota,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители