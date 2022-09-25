Mazda задумалась о полном прекращении производства в России

Mazda может полностью прекратить производство в России из-за сбоев в поставках деталей. Об этом сообщает Nikkei.

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«Mazda рассматривает завершение производства в России, поскольку из-за спецоперации РФ на Украине увеличились трудности с цепочками снабжения», - пишет японское издание.

Речь идет о Mazda Sollers - совместном предприятии во Владивостоке. В прошлом году завод выпустил около 29 тысяч автомобилей. Сейчас производство остановлено, сотрудники ушли в корпоративный отпуск.

Решение о прекращении продаж или технического обслуживания пока не принято.

На заводе во Владивостоке выпускались кроссоверы CX-5, CX-9, а также седан Mazda 6. Неподалёку от сборочных мощностей расположен завод по производству двигателей.