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55 минут назад

Новости автомира: Kia посоветовала не парковать Sorento и Sportage внутри зданий

Motor.ru

Kia посоветовала американским владельцам не парковать Sorento и Sportage внутри зданий. Автопроизводитель инициировал отзывную кампанию, которая затронет свыше 70 тысяч кроссоверов 2014-2022 годов выпуска. На машинах с тягово-сцепным устройством есть риск воспламенения модуля жгута: по невыясненным причинам на поверхность детали попадает влага, что может привести к короткому замыканию и пожару. В группе риска 70 887 автомобилей.

Kia посоветовала не парковать Sorento и Sportage внутри зданий
Фото: © Kia © Kia

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) подтвердила, что внепланово посетить сервис придётся владельцам Sportage и Sorento с оригинальным тягово-сцепным устройством Kia. Пока известно о трёх случаях возгорания тягово-сцепного устройства на кроссоверах Sorento, причём пожар может начаться даже при выключенном зажигании.

Представители Kia совместно с NHTSA расследуют каждый случай возгорания, но до проведения отзывной кампании владельцам Sorento и Sportage двух последних поколений советуют парковаться вдали от строений. Дилерам отправят списки дефектных машин 9 ноября, а клиентов начнут оповещать с 14 ноября. Продажи тягово-сцепных устройств для кроссоверов остановлены до выяснения причин.

Ранее аналогичная отзывная кампания коснулась североамериканских Kia Telluride и Hyundai Palisade. В группе риска более 281 тысячи больших кроссоверов, причём речь тоже идёт о возгорании тягово-сцепных устройств. Инженерам корейского концерна предстоит выявить и устранить неисправность до октября.

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