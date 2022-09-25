Немецкая мастерская Alpina отказалась от суперседана, который выпускался 45 лет. С конвейера сошёл последний BMW Alpina B7, то есть видоизменённый седан 7-Series в кузове G11/G12. Дорабатывать «семёрку» седьмого поколения G70 компания Alpina не станет, хотя до этого мастера из Баварии не пропускали ни одного представительского седана, начиная с 1977 года. Отказ от модернизации флагмана связан с тем, что скоро Alpina перейдёт под контроль BMW.

Фото: © Alpina B7, BMW Blog © Alpina B7, BMW Blog

В социальных сетях Alpina назвала уходящий B7 иконой ателье и заявила, что эра флагманских седанов подошла к концу. «Мы оглядываемся назад на очаровательные автомобили, которые появились в Бухлоэ на базе BMW 7-Series», — говориться в заявлении Alpina.

В конце 2025 года права на бренд Alpina перейдут к BMW, и баварцы планируют использовать наработки и имя тюнинг-ателье, чтобы выпускать наиболее роскошные «семёрки». Возможно, приставка Alpina станет аналогом Maybach у Mercedes-Benz: тогда флагманский седан вновь вернётся в гамму, но под угрозой исчезновения окажутся уже «младшие» версии вроде B3 и D3.