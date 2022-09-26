В BMW назвали предельный запас хода своих электрокаров

Руководитель программы по минимизации выбросов диоксида углерода BMW Efficient Dynamics Томас Альбрехт назвал предельный запас хода будущих электрокаров марки. Топ-менеджер заявил, что с цилиндрическими аккумуляторами шестого поколения автомобили BMW смогут преодолеть без подзарядки до 1000 километров, но не более. «Мы не думаем, что дальнейшее увеличение дальности необходимо», — сказал Альбрехт в интервью британскому журналу Autocar.

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В настоящий момент BMW использует ячейки пятого поколения, но к 2025 году все бренды группы от MINI до Rolls-Royce перейдут на аккумуляторы шестой генерации с большей плотностью энергии и улучшенным энергообменом. По оценкам BMW, процесс зарядки станет быстрее на 30 процентов; на столько же увеличится удельная автономность.

Технические особенности перспективных батарей уже раскрыты: цилиндрические аккумуляторы будут на 10-20 процентов легче существующих призматических ячеек, а химический состав таков, что доля кобальта уменьшится, а лития, напротив, увеличится. Кроме того, новые батареи Gen6 окажутся долговечнее, хотя Альбрехт не назвал целевые характеристики.