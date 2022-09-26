Mercedes-AMG сохранит моторы V8 после 2030 года, уверен вице-президент компании Йорг Бартелс. В беседе с CarSales топ-менеджер дал понять, что в Mercedes-Benz не готовы смириться со скорой отставкой двигателей внутреннего сгорания, и на некоторых рынках шести- и восьмицилиндровые агрегаты останутся, поскольку на них сохраняется устойчивый спрос. Бартелс дал понять, что окончательное решение будет зависеть от эконорм в следующем десятилетии.

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Йорг Бартелс подчеркнул, что стратегия перехода на электричество к 2030 году остаётся в приоритете, однако говорить о полном отказе от топливных двигателей преждевременно, причём турбомоторы могут остаться даже в европейской гамме. «Окончательные правила [по стандарту выбросов «Евро-7»] ещё не вышли», — напомнил вице-президент Mercedes-Benz.

Топ-менеджер подчеркнул, что технические решения найдутся «для любых эконорм», но адаптация бензиновых двигателей может быть сопряжена со столь высокими затратами, что клиент не будет готов за это платить. Тем не менее в некоторых странах не спешат полностью переходить на электромобили, и именно на этом планирует сыграть Mercedes-Benz.

Что касается синтетического топлива, то в отличие от Porsche, инженеры Mercedes-Benz пока не верят в такую технологию. «Мы рассмотрели этот вопрос, но с энергетической точки зрения [переход] не имеет особого смысла», — считает Бартельс. Впрочем, если процесс синтеза синтетического горючего станет менее энергозатратным, в Mercedes-Benz готовы изменить свою точку зрения.