Очередь из автомобилей на границе Финляндии с Россией уже растянулась почти на 5 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.

Так, в Ваалимаа, Нуйямаа и на пограничном пункте Иматра на юго-востоке Суоми всю ночь наблюдалось интенсивное движение. В ближайшие дни финские пограничники ожидают рост трафика.

В субботу, 24 сентября, финскую границу пересекли 13,3 тыс. человек, а в воскресенье - 14,3 тыс.

«Транспортные потоки растут из-за меняющейся ситуации в России, а большинство пересекающих границу - российские мужчины», - рассказал представитель пограничной службы Микко Хямяляйнен.

Ранее в Федеральная таможенная служба России сообщила, что число прошедших российско-финскую границу на Выборгском направлении автомобилей за 24 часа выросло более чем на 700 по сравнению с аналогичным показателем на прошлой неделе.