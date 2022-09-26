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29 минут назад

Новости автомира: очередь из машин на российско-финской границе растянулась на 5 км

Елена Прошина

Очередь из автомобилей на границе Финляндии с Россией уже растянулась почти на 5 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.

Так, в Ваалимаа, Нуйямаа и на пограничном пункте Иматра на юго-востоке Суоми всю ночь наблюдалось интенсивное движение. В ближайшие дни финские пограничники ожидают рост трафика.

В субботу, 24 сентября, финскую границу пересекли 13,3 тыс. человек, а в воскресенье - 14,3 тыс.

«Транспортные потоки растут из-за меняющейся ситуации в России, а большинство пересекающих границу - российские мужчины», - рассказал представитель пограничной службы Микко Хямяляйнен.

Ранее в Федеральная таможенная служба России сообщила, что число прошедших российско-финскую границу на Выборгском направлении автомобилей за 24 часа выросло более чем на 700 по сравнению с аналогичным показателем на прошлой неделе.

Так, 25 сентября, из России в Финляндию через пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» за сутки выехали 2,4 тыс. машин.

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