Пройти ТО в следующем году будет значительно дороже

В следующем году техосмотр обойдется дороже. Опубликован приказ ФАС об утверждении новой методики расчета тарифа.

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Тарифы на техосмотр устанавливают региональные власти по методике расчетов, утвержденной ФАС. Сейчас официальные цены на ТО в Москве - 720 рублей на легковой автомобиль. В Орловской области - 300 рублей, в Брянской - 305 рублей, в Курганской - 362 рубля. Операторы ТО давно жалуются на невозможность работать по таким расценкам.

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Согласно новой методике региональные власти должны будут собирать, начиная с 1 июля каждого года и до 1 августа, подтвержденные расходы операторов, в том числе фонды заработной платы. Затем на основании этих данных по специальной формуле рассчитывать максимальный тариф на техосмотр.

Если сведения и свои предложения по тарифам подадут менее половины операторов, аккредитованных в регионе, то региональные власти будут использовать старый тариф, но с учетом уровня инфляции и индекса потребительских цен.

При этом для легкового автомобиля тариф не может быть ниже 913 рублей. Для автобусов до 5 тонн - 1563 рубля, более 5 тон - 1888 рублей. Для грузовиков до 3,5 тонн он не может быть ниже 999 рублей, от 3,5 до 12 тонн - 1821 рубль, более 12 тонн - 1966 рублей. Для мотоциклов тариф не может быть ниже 321 рубля.

Очевидно, что в этом году данные от операторов уже собираться не будут. Сроки прошли. Значит, с 1 января во всех регионах действующий тариф будет скорректирован с учетом инфляции. Например, сейчас в Москве тариф на легковой автомобиль - 720 рублей. Если предположить, что инфляция к концу года составит 12,4 процента, то на следующий год в Москве тариф должен повыситься до 809 рублей. Но он не может быть ниже 913 рублей. Значит, будет установлен именно такой тариф.

Даже при таких расчетах в регионах, где ТО стоил 305 рублей, в следующем году тариф вырастет в три раза. В регионах, где тариф превышает базовую величину, он увеличится только на уровень инфляции. Например, в Ленинградской области сейчас 940 рублей. Значит, с нового года его стоимость будет 1057 рублей.