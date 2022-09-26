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1 час назад

Новости автомира: на подземном паркинге сфотографировали необычный пикап на базе ГАЗ-М20 «Победа»

Carakoom

Различные советские автомастерские делали кустарным образом пикапы на базе легковых автомобилей, таких как «Победа», «Волга» или «Москвич». Обычно их изготавливали из бракованных кузовов, списанных на заводе. Сколько всего было сделано — не известно, но до наших дней они практически не сохранились.

На подземном паркинге сфотографировали пикап на базе ГАЗ-М20 «Победа»
Фото: CarakoomCarakoom

Шанс наткнуться на оригинальный пикап советских времён ничтожно мал, но иногда в Сети всплывают фотографии различных реплик. Очередную сфотографировали на подземном паркинге в Санкт-Петербурге.

Внешний вид: Этот пикап сделан на базе ГАЗ-М20 «Победа» третьей серии с решёткой типа «улыбка». Но он не является копией какого-то конкретного советского пикапа производства ремзавода — скорее вольное изложение на тему.

Обычно пикапы на базе «Победы» имели высокие борта кузова, чтобы влезало больше груза. В данном случае кузова, как такового, тут нет: только платформа с бортами, напоминающими оградку на кладбище.

Заднего борта нет вовсе, а ровный пол намекает на тот факт, что «Победу» скорее всего должны были использовать для перевозки мототехники.

Carakoom

Главная фишка: Это конечно же запасные колёса, установленные в специальные ниши вдоль бортов сразу за кабиной. Решение красивое, но далеко не самое оптимальное с точки зрения удобства использования.

Да, но: А ещё у него есть фаркоп. Вероятно, чтобы возить прицеп, который виднеется на заднем плане. Но хватит ли мощности 46-сильного штатного мотора для этого?

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