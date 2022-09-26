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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ открыл три новых проекта. Lada Xray "похоронен" окончательно

Российская Газета

На АвтоВАЗе выпущен приказ об организации трёх новых проектов, в рамках которых будут выпущены новые автомобили или доработаны существующие.

АвтоВАЗ открыл три новых проекта
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Один из проектов называется "Автомобили на альтернативных источниках энергии", и пока, как пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", посвящён электрическому Lada e-Largus, опытные образцы которого могут появиться на рубеже нынешнего и следующего годов.

"Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование" объединяют направления по разработке и выпуску спортивных модификаций (в следующем году появится Niva Sport), битопливных CNG-версий, автомобилей для людей с ограниченными возможностями и машины для автошкол.

Третий по счёту проект называется "Семейство автомобилей на новой платформе", который является самым масштабным. В рамках этого направления АвтоВАЗ выпустит модели на платформе CMF-B, доставшейся в наследство после ухода Renault Group из России и продажи своих активов АвтоВАЗа. По словам главы компании Максима Соколова, платформа будет доработана, в семейство модели войдут седан, универсал и его кросс-версия. По предварительной информации, новинка запланирована к выходу на 2024 год. Годом позднее АвтоВАЗ выпустит кроссовер на базе Lada Vesta.

Этим же приказом актуализированы текущие проекты: "Автомобили на платформе Lada B/C" переименован в "Семейство автомобилей Vesta", "Семейство автомобилей Lada 2190 и Lada Kalina" - в "Семейство автомобилей Granta", "Lada 4x4" - в "Семейство автомобилей Niva и Largus".

Также из структуры окончательно исключён проект "Семейство автомобилей Xray".

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