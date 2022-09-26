Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
28 минут назад

Новости автомира: в Калининграде запустят производство автомобилей новых марок

Лера Букина

Калининградский «Автотор» с начала октября приступит к переналадке производства под выпуск новых моделей автомобилей, а также квадроциклов, мотоциклов, других транспортных средств и передвижных устройств широкой гаммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

В Калининграде запустят производство автомобилей новых марок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», – подчеркнул основатель «Автотора» Владимир Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, к компании должны присоединиться новые партнеры. Глава предприятия указал на наличие перспективы выхода на серьезный объем уже в 2023 году.

В Калининграде совет директоров компании решил выделить более 5,7 млрд рублей на оборудование для запуска новых восьми заводов.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании продолжить выпуск обновленной модели Lada Vesta в марте 2023 года. По его словам, машины будут сходить с конвейера завода, который располагается в Тольятти.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Владимир Щербаков,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители