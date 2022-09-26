В Калининграде запустят производство автомобилей новых марок

Калининградский «Автотор» с начала октября приступит к переналадке производства под выпуск новых моделей автомобилей, а также квадроциклов, мотоциклов, других транспортных средств и передвижных устройств широкой гаммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
«Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», – подчеркнул основатель «Автотора» Владимир Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, к компании должны присоединиться новые партнеры. Глава предприятия указал на наличие перспективы выхода на серьезный объем уже в 2023 году.
В Калининграде совет директоров компании решил выделить более 5,7 млрд рублей на оборудование для запуска новых восьми заводов.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании продолжить выпуск обновленной модели Lada Vesta в марте 2023 года. По его словам, машины будут сходить с конвейера завода, который располагается в Тольятти.