В Калининграде запустят производство автомобилей новых марок

«Мы продолжали работать, хоть и не в полном режиме, по конец сентября включительно. Октябрь у нас уйдет на переналадку производства, его настройку, и дальше мы начинаем реализацию новой политики и производство новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом и нашего производства внутри страны», – подчеркнул основатель «Автотора» Владимир Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.