Для упрощенных автомобилей УАЗ создали отдельную комплектацию

По его данным, в этой версии внедорожник и пикап подешевели на 25 тыс. руб., однако при этом они оснащены рулем «ИКАР» без подушки безопасности, которым внедорожники УАЗ оснащались около 15 лет назад. Кроме того, корейская коробка передач Dymos на этих автомобилях заменена китайской, марки BAIC. Кроме того, у некоторых внедорожников и пикапов в этом исполнении может не быть системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ABS. Цена «Патриота» в упрощенной версии — 1 млн. 520 тыс. руб.