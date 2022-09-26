Для упрощенных автомобилей УАЗ создали отдельную комплектацию

Автомобили УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили упрощенные и удешевленные комплектации «Base ИКАР», сообщает издание «Автоновости дня».
По его данным, в этой версии внедорожник и пикап подешевели на 25 тыс. руб., однако при этом они оснащены рулем «ИКАР» без подушки безопасности, которым внедорожники УАЗ оснащались около 15 лет назад. Кроме того, корейская коробка передач Dymos на этих автомобилях заменена китайской, марки BAIC. Кроме того, у некоторых внедорожников и пикапов в этом исполнении может не быть системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», а также ABS. Цена «Патриота» в упрощенной версии — 1 млн. 520 тыс. руб.
Аналогичная упрощенная версия «Base ИКАР», без подушек безопасности, с китайской коробкой передач и старым рулем, появилась и у грузовика УАЗ «Профи». У этой модели данная версия на 15 тыс. руб. дешевле стандартной.