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37 минут назад

Новости автомира: производство Mazda в РФ оказалось под угрозой

Лера Букина

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс Авто» и японская Mazda ведут переговоры по поводу прекращения производства автомобилей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Соллерс Авто» собирается на заводе Mazda выпускать авто других марок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ПАО "Соллерс Авто" действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа "Соллерсом" доли Mazda в совместном предприятии», — отметили сказали в пресс-службе ПАО.

Компания также указала на наличие плана перезапуска завода под производство автомобилей других брендов. Кроме того, отмечается, что сейчас «Соллерс Авто» заканчивает обсуждение по данной теме.

В связи с ситуацией на Украине Япония решила запретить экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.). Кроме того, власти этой страны лишили РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле и прибегли к введению ограничений против некоторых оборонных и технологических компаний.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» с начала октября приступит к переналадке производства под выпуск новых моделей автомобилей, а также квадроциклов, мотоциклов, других транспортных средств и передвижных устройств широкой гаммы.

Автоновости,Mazda,Соллерс Авто,
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