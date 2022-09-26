«Соллерс Авто» собирается на заводе Mazda выпускать авто других марок

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс Авто» и японская Mazda ведут переговоры по поводу прекращения производства автомобилей на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«ПАО "Соллерс Авто" действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа "Соллерсом" доли Mazda в совместном предприятии», — отметили сказали в пресс-службе ПАО.

Компания также указала на наличие плана перезапуска завода под производство автомобилей других брендов. Кроме того, отмечается, что сейчас «Соллерс Авто» заканчивает обсуждение по данной теме.

В связи с ситуацией на Украине Япония решила запретить экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.). Кроме того, власти этой страны лишили РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле и прибегли к введению ограничений против некоторых оборонных и технологических компаний.