Toyota Camry скоро исчезнет из российских такси-сервисов

Российские таксопарки могут в ближайшем будущем утратить один из самых популярных седанов — Toyota Camry. Еще весной японская компания остановила ввоз автомобилей в Россию, а на днях объявила о закрытии простаивающего завода в Санкт-Петербурге и увольнении всех сотрудников. На предприятии собирался кроссовер Toyota RAV4, пользовавшийся высоким спросом у россиян, и Camry. Чем таксопарки будут заменять ушедшую модель, пока неясно.

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Как пишет «Коммерсантъ», на сегодняшний день в России почти не осталось запасов седанов D-сегмента, включая Toyota Camry. Производство модели в стране давно остановлено, а теперь стало известно, что оно не возобновится: завод в Шушарах закрыт.

В последние годы к Camry по популярности смогла приблизиться Kia K5 (бывшая Optima), однако и в ее случае ситуация с поставками сложная. Производство корейских седанов было организовано на калининградском «Автоторе», однако сегодня завод сообщил, что перенастроит мощности под автомобили новых марок. Каких — пока неясно.

Таким образом таксопарки в России могут остаться без бизнес-седанов. По мнению аналитиков, есть вероятность, что автомобили такого класса начнут поставлять в страну китайские бренды. Однако пока они предлагают россиянам исключительно кроссоверы и внедорожники. К примеру, Chery может привезти в Россию седан Arrizo 8 — одноклассника Camry, но случится это только в 2023 году в случае одобрения головного офиса.