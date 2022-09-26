Фото дня: обратный трайк на базе BMW R100R Mystic в стиле классического BMW 507

Malle Mile — это мероприятие, до краев наполненное причудливыми мотоциклами. Но если и есть что-то, что вы не ожидаете там увидеть, так это трехколесный BMW R100 с кастомным дизайном, напоминающим винтажные автомобили.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Автором проекта является Тим Кампер, который днем изготавливает различные прототипы, а в свободное время работает над кастомными мотоциклами и мебелью на заказ. Название его мастерской: Cumpert Contraptions.

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«Обратный трайк был вдохновлен довоенными гоночными автомобилями, которые я очень люблю. Когда я начал этот проект в 2012 году, Morgan только что выпустил свой новый 3 Wheeler. Но главным стимулом для этого проекта было то, что я хотел попробовать свои силы в изготовлении изделий из листового алюминия» — сказал Тим Кампер.

Шасси: За основу был взята рама мотоцикла BMW R100R Mystic 1993 года выпуска, соединенная с передней частью квадроцикла. И это была не самая простая инженерная задача. К счастью, обе рамы имеют одинаковую ширину, поэтому основной задачей было только выровнять их.

Carakoom

Передняя часть квадроцикла осталась нетронутой, включая рулевую тягу, рычаги подвески и амортизаторы (хотя Тим планирует их модернизировать). Дисковые тормоза квадроцикла тоже на месте, в то время как сзади по-прежнему используются барабанные тормоза и колесо от мотоцикла BMW. Задний амортизатор — это блок Hagon, который уже был установлен на мотоцикле-доноре.

Тим также перенёс двигатель вперёд, установив новые точки крепления для штатных сквозных болтов. Затем он изготовил дополнительную тягу для передачи мощности на штатный карданный вал.

Carakoom

Дизайн: Сначала был создан цифровой рендерЮ по которому были изготовлены кузовные элементы на станках с ЧПУ в масштабе 1:3. И уже по ним были сделаны деревянные бруски для выбивания вручную кузовных панелей для трайка.

Тим признался, что строил проект больше для внешнего вида, чем для практичности. Каждая панель крепится раме с помощью множества винтов с потайной головкой. Это означает, что даже самое простое обслуживание может занять некоторое время.

Но если отбросить это в сторону, то от внешнего вида просто захватывает дух: в нем прослеживаются намеки на дизайн транспортных средств из «Звездных войн». Тим добавил несколько элегантных деталей — например, изготовленные на станках с ЧПУ боковые жабры, напоминающие о культовом BMW 507.

Над вертикальной передней решёткой расположено переделанное ветровое стекло от Kawasaki Versys. Сзади - сиденье от Triumph Bobber. Тим сохранил ряд оригинальных деталей от мотоцикла BMW, такие как переключатели и тахометр, что придает трайку винтажный вид.

Ниже стоят глушители от Yamaha BT1100, но Тим установил их только недавно, потому что взял мотоцикл на мероприятие, где действовало ограничение по шуму.

Carakoom

Что говорят: Вот что Тим говорит про управляемость: