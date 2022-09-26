Фото дня: обратный трайк на базе BMW R100R Mystic в стиле классического BMW 507

Malle Mile — это мероприятие, до краев наполненное причудливыми мотоциклами. Но если и есть что-то, что вы не ожидаете там увидеть, так это трехколесный BMW R100 с кастомным дизайном, напоминающим винтажные автомобили.
Подробнее: Автором проекта является Тим Кампер, который днем изготавливает различные прототипы, а в свободное время работает над кастомными мотоциклами и мебелью на заказ. Название его мастерской: Cumpert Contraptions.
«Обратный трайк был вдохновлен довоенными гоночными автомобилями, которые я очень люблю. Когда я начал этот проект в 2012 году, Morgan только что выпустил свой новый 3 Wheeler. Но главным стимулом для этого проекта было то, что я хотел попробовать свои силы в изготовлении изделий из листового алюминия» — сказал Тим Кампер.
Шасси: За основу был взята рама мотоцикла BMW R100R Mystic 1993 года выпуска, соединенная с передней частью квадроцикла. И это была не самая простая инженерная задача. К счастью, обе рамы имеют одинаковую ширину, поэтому основной задачей было только выровнять их.
Передняя часть квадроцикла осталась нетронутой, включая рулевую тягу, рычаги подвески и амортизаторы (хотя Тим планирует их модернизировать). Дисковые тормоза квадроцикла тоже на месте, в то время как сзади по-прежнему используются барабанные тормоза и колесо от мотоцикла BMW. Задний амортизатор — это блок Hagon, который уже был установлен на мотоцикле-доноре.
Тим также перенёс двигатель вперёд, установив новые точки крепления для штатных сквозных болтов. Затем он изготовил дополнительную тягу для передачи мощности на штатный карданный вал.
Дизайн: Сначала был создан цифровой рендерЮ по которому были изготовлены кузовные элементы на станках с ЧПУ в масштабе 1:3. И уже по ним были сделаны деревянные бруски для выбивания вручную кузовных панелей для трайка.
Тим признался, что строил проект больше для внешнего вида, чем для практичности. Каждая панель крепится раме с помощью множества винтов с потайной головкой. Это означает, что даже самое простое обслуживание может занять некоторое время.
Но если отбросить это в сторону, то от внешнего вида просто захватывает дух: в нем прослеживаются намеки на дизайн транспортных средств из «Звездных войн». Тим добавил несколько элегантных деталей — например, изготовленные на станках с ЧПУ боковые жабры, напоминающие о культовом BMW 507.
Над вертикальной передней решёткой расположено переделанное ветровое стекло от Kawasaki Versys. Сзади - сиденье от Triumph Bobber. Тим сохранил ряд оригинальных деталей от мотоцикла BMW, такие как переключатели и тахометр, что придает трайку винтажный вид.
Ниже стоят глушители от Yamaha BT1100, но Тим установил их только недавно, потому что взял мотоцикл на мероприятие, где действовало ограничение по шуму.
Что говорят: Вот что Тим говорит про управляемость:
«Управляемость в лучшем случае странная. На поворотах он будет поднимать колесо, поэтому нужно переносить вес на внутреннее колесо. Зато теперь у меня есть список модификаций, которые нужно реализовать. Я думаю, что сиденье нужно опустить, а руль немного поднять, чтобы было легче передвигаться и видеть, куда едешь».