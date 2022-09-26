В Сети показали ретро-автомобиль Helicron 1932 года с пропеллером

В Сети представлен ретро-автомобиль Helicron 1932 года с пропеллером, который будет продан известным коллекционерам.

Фото: Car.ru Car.ru

Машина была доработана энтузиастами из США, которые решили присоединить к ней пропеллер. Двигатель Citroen вращает большую лопасть, которая установлена спереди. Автомобиль полностью исправен и имеет все необходимые документы, поэтому может передвигаться по дорогам общего пользования.

Транспортное средство несколько лет проходило стадию реставрации и восстановления. Все датчики в салоне были заменены на новые, хотя приборная панель является оригинальной, что подчеркивает особую красоту автомобиля. Его длина составляет 426,72 см, и он управляет задними колесами.

Все работы по реставрации транспортного средства начались с того, что энтузиасты разобрали и доработали шасси, установив на него совершенно иной вариант кузова, выполненный из качественных материалов.

Из-за конструкционных особенностей управлять транспортным средством не так легко, как может показаться на первый взгляд. Однако энтузиасты уверены, что могут быстро наладить работу машины, сделав ее универсальной и современной. Самое главное, отталкиваться от всех особенностей этого авто.

Отреставрированная машина 1932 года представлена в единственном экземпляре, что говорит о ее особой ценности для будущего владельца. Точная сумма средств, вложенных в реставрацию, не называется. В Сети представленный автомобиль вызвал большой ажиотаж среди покупателей.