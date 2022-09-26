В Сети показали ретро-автомобиль Helicron 1932 года с пропеллером

В Сети представлен ретро-автомобиль Helicron 1932 года с пропеллером, который будет продан известным коллекционерам.
Машина была доработана энтузиастами из США, которые решили присоединить к ней пропеллер. Двигатель Citroen вращает большую лопасть, которая установлена спереди. Автомобиль полностью исправен и имеет все необходимые документы, поэтому может передвигаться по дорогам общего пользования.
Транспортное средство несколько лет проходило стадию реставрации и восстановления. Все датчики в салоне были заменены на новые, хотя приборная панель является оригинальной, что подчеркивает особую красоту автомобиля. Его длина составляет 426,72 см, и он управляет задними колесами.
Все работы по реставрации транспортного средства начались с того, что энтузиасты разобрали и доработали шасси, установив на него совершенно иной вариант кузова, выполненный из качественных материалов.
Из-за конструкционных особенностей управлять транспортным средством не так легко, как может показаться на первый взгляд. Однако энтузиасты уверены, что могут быстро наладить работу машины, сделав ее универсальной и современной. Самое главное, отталкиваться от всех особенностей этого авто.
Отреставрированная машина 1932 года представлена в единственном экземпляре, что говорит о ее особой ценности для будущего владельца. Точная сумма средств, вложенных в реставрацию, не называется. В Сети представленный автомобиль вызвал большой ажиотаж среди покупателей.
Однако, нужно понимать, что цена этой модели явно будет слишком высокой, что не позволит стать ее обладателем любому желающему. Позволить себе такой рестомод могут только истинные ценители роскоши.