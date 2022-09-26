Новый седан Chery привезли в Россию

На форуме «Чери-клуба» появилась фотография новой модели, которую ждут в России: на автовозе с российскими номерами запечатлен седан Chery Arrizo 8. Автор снимка утверждает, что автомобиль был замечен 24 сентября на Дмитровском шоссе в Москве. Судя по шильдикам на корме, в Россию привезли Arrizo 8 с 1,6-литровым мотором мощностью 197 лошадиных сил. В Китае этот седан уже презентовали и сейчас принимают заказы по цене от 114-135 тысяч юаней (0,95-1,1 миллиона рублей).

Фото: © Chery-clubs.ru © Chery-clubs.ru

Chery Arrizo 8 – это новый флагманский седан китайской марки, который выступает в том же классе, что и Toyota Camry, Hyundai Elantra и Kia Cerato, но стоит дешевле Lada Vesta. На домашнем рынке модель представлена в двух вариантах дизайна, с крупноячеистой радиаторной решеткой (именно этот вариант запечатлен на снимке) и в стиле Omoda C5.

Еще в августе сообщалось, что российский офис Chery проводил маркетинговые исследования на тему вывода этого седана на наш рынок, предлагая потенциальным покупателям заполнить специальную анкету.

Chery

Портал «Китайские автомобили» приводит две версии, зачем в Россию привезли этот Arrizo 8. Первая – автомобиль будут использовать для «внутренних» презентаций у официальных дилеров, вторая – это одна из двух машин, ввезенных в страну для сертификационных испытаний.

Помимо упомянутого двигателя объемом 1,6 литра, Arrizo 8 предлагается в Китае и с 1,5-литровым агрегатом, который развивает 156 лошадиных сил. Ожидается, что в будущем гамма пополнится двухлитровым турбомотором и гибридной модификацией.