Новый седан Chery привезли в Россию

На форуме «Чери-клуба» появилась фотография новой модели, которую ждут в России: на автовозе с российскими номерами запечатлен седан Chery Arrizo 8. Автор снимка утверждает, что автомобиль был замечен 24 сентября на Дмитровском шоссе в Москве. Судя по шильдикам на корме, в Россию привезли Arrizo 8 с 1,6-литровым мотором мощностью 197 лошадиных сил. В Китае этот седан уже презентовали и сейчас принимают заказы по цене от 114-135 тысяч юаней (0,95-1,1 миллиона рублей).
Chery Arrizo 8 – это новый флагманский седан китайской марки, который выступает в том же классе, что и Toyota Camry, Hyundai Elantra и Kia Cerato, но стоит дешевле Lada Vesta. На домашнем рынке модель представлена в двух вариантах дизайна, с крупноячеистой радиаторной решеткой (именно этот вариант запечатлен на снимке) и в стиле Omoda C5.
Еще в августе сообщалось, что российский офис Chery проводил маркетинговые исследования на тему вывода этого седана на наш рынок, предлагая потенциальным покупателям заполнить специальную анкету.
Портал «Китайские автомобили» приводит две версии, зачем в Россию привезли этот Arrizo 8. Первая – автомобиль будут использовать для «внутренних» презентаций у официальных дилеров, вторая – это одна из двух машин, ввезенных в страну для сертификационных испытаний.
Помимо упомянутого двигателя объемом 1,6 литра, Arrizo 8 предлагается в Китае и с 1,5-литровым агрегатом, который развивает 156 лошадиных сил. Ожидается, что в будущем гамма пополнится двухлитровым турбомотором и гибридной модификацией.
Уже в базе для седана заявлен широкий набор оснащения, который включает люк на крыше и систему кругового обзора. В дорогих версиях в салоне установлен 12,3-дюймовые экран мультимедийной системы и проекционный дисплей, а количество подушек безопасности достигает десяти штук. Предусмотрена система распознавания лиц и функция контроля усталости водителя.