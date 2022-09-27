Перехода через границу России и Грузии ожидают 5,5 тыс. автомобилей

В Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу 5,5 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
«3 600 легковых автомобилей на территории республики [ожидают проезда через границу]. А также 1 900 транзитных большегрузов в регионе, 600 из них на контрольно-пропускном пункте», - заявил собеседник агентства.
Отмечается, что в понедельник на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей, а общее число транзитного транспорта на дорогах республики составило 4 891 единицу. Для безопасности граждан, был разрешен пеший переход через границу.