«АвтоВАЗ» запустит три новых проекта

«АвтоВАЗ» займется организацией трех новых проектов, реализация которых предполагает выпуск новых автомобилей или доработку существующих. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на соответствующий приказ компании.

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Среди таких проектов - «Автомобили на альтернативных источниках энергии». Программу решили посвятить электрическому Lada e-Largus.

«Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование» будут объединять направления по разработке и выпуску спортивных модификаций (в следующем году появится Niva Sport), битопливных CNG-версий, автомобилей для людей с ограниченными возможностями и «учебные автомобили», отмечает паблик.

Еще одним проектом является «Семейство автомобилей на новой платформе». Это самая крупная программа. Компания намерена заняться выпуском моделей на платформе CMF-B.

Также новым документом актуализировали действующие проекты.

«Автомобили на платформе Lada B/C» переименован в «Семейство автомобилей Vesta», «Семейство автомобилей Lada 2190 и Lada Kalina» - в «Семейство автомобилей Granta», «Lada 4x4» - в «Семейство автомобилей Niva и Largus», - указывает автор публикации.