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39 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» откроет три новых проекта

Лера Букина

«АвтоВАЗ» займется организацией трех новых проектов, реализация которых предполагает выпуск новых автомобилей или доработку существующих. Об этом пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на соответствующий приказ компании.

«АвтоВАЗ» запустит три новых проекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди таких проектов - «Автомобили на альтернативных источниках энергии». Программу решили посвятить электрическому Lada e-Largus.

«Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование» будут объединять направления по разработке и выпуску спортивных модификаций (в следующем году появится Niva Sport), битопливных CNG-версий, автомобилей для людей с ограниченными возможностями и «учебные автомобили», отмечает паблик.

Еще одним проектом является «Семейство автомобилей на новой платформе». Это самая крупная программа. Компания намерена заняться выпуском моделей на платформе CMF-B.

Также новым документом актуализировали действующие проекты.

«Автомобили на платформе Lada B/C» переименован в «Семейство автомобилей Vesta», «Семейство автомобилей Lada 2190 и Lada Kalina» - в «Семейство автомобилей Granta», «Lada 4x4» - в «Семейство автомобилей Niva и Largus», - указывает автор публикации.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании продолжить выпуск обновленной модели Lada Vesta в марте 2023 года. По его словам, машины будут сходить с конвейера завода, который располагается в Тольятти.

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