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1 час назад

Новости автомира: Audi раскрыла дизайн обновленного e-Tron. Ему прочат новое имя

Motor.ru

Компания Audi сохраняет интригу вокруг первого рестайлинга e-tron, хотя тизерную кампанию новинки запустили еще весной. На этот раз электрический кроссовер раскрыли на официальных фотографиях, но машина по-прежнему носит камуфляж. По слухам, с обновлением модель может получить и новое название – Q8 e-tron, хотя подтверждений этому пока нет. Ранее предполагалось, что электрокроссовер переименуют только в ходе смены поколения, то есть не раньше 2026 года.

Audi раскрыла дизайн обновленного e-Tron
Фото: Motor.ruMotor.ru

Обновленному e-tron прочат увеличение запаса хода с нынешних 400 километров до 600 километров, то есть пробег на одной зарядке вырастет примерно в полтора раза. Такого результата удалось достичь за счет изменения электрической начинки и, возможно, химического состава аккумуляторов. Также Audi могла улучшить систему рекуперации энергии и оснастить кроссовер более эффективными электромоторами.

Audi

В числе внешних изменений – новая заглушка на месте радиаторной решетки, которая у прототипа выполнена в ярком оранжевом цвете, а также модернизированная оптика, включая задний сплошной фонарь нового дизайна. Судя по фотографиям, камеры вместо традиционных наружных зеркал останутся в списке опционального оборудования.

Audi

В таком виде модель будет выпускаться следующие два-три года, пока ей на смену не придет новое поколение. Это будет принципиально новый электрический кроссовер на платформе MLB Evo.

Автоновости,Audi,
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