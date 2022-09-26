Audi раскрыла дизайн обновленного e-Tron

Компания Audi сохраняет интригу вокруг первого рестайлинга e-tron, хотя тизерную кампанию новинки запустили еще весной. На этот раз электрический кроссовер раскрыли на официальных фотографиях, но машина по-прежнему носит камуфляж. По слухам, с обновлением модель может получить и новое название – Q8 e-tron, хотя подтверждений этому пока нет. Ранее предполагалось, что электрокроссовер переименуют только в ходе смены поколения, то есть не раньше 2026 года.

Обновленному e-tron прочат увеличение запаса хода с нынешних 400 километров до 600 километров, то есть пробег на одной зарядке вырастет примерно в полтора раза. Такого результата удалось достичь за счет изменения электрической начинки и, возможно, химического состава аккумуляторов. Также Audi могла улучшить систему рекуперации энергии и оснастить кроссовер более эффективными электромоторами.

Audi

В числе внешних изменений – новая заглушка на месте радиаторной решетки, которая у прототипа выполнена в ярком оранжевом цвете, а также модернизированная оптика, включая задний сплошной фонарь нового дизайна. Судя по фотографиям, камеры вместо традиционных наружных зеркал останутся в списке опционального оборудования.

Audi