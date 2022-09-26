Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: GAC начала продажи молодежного кроссовера дешевле миллиона рублей

Motor.ru

В Китае начались продажи кроссовера GAC Trumpchi Emkoo. В пересчете на рубли цены стартуют с 990 тысяч и доходят до 1,2 миллиона рублей. На выбор предложены три силовых агрегата (самый мощный вариант выдает до 252 лошадиных сил) и широкий перечь опций. Так, переднеприводный вседорожник идет с панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем и «хрустальным» селектором трансмиссии. Компактный кроссовер GAC Trumpchi Emkoo нацелен на молодую аудиторию.

В Китае начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей
Фото: motor.rumotor.ru

В основе модели лежит переднеприводная платформа Global Platform Modular Architecture от GS4, а в гамму двигателей входят три силовых агрегата. Базовый — это турбомотор 1.5 TGDI (177 л.с., 200 Нм) и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. За ним идут 2.0 TGDI (252 л.с., 400 Нм) с восьмиступенчатым автоматом и гибридная система Julang Hybrid 2.0.

Эта установка состоит из «атмосферника» 2.0 семейства Julang Power и электромеханического вариатора Toyota Hybrid System четвертого поколения. Отдача — 180 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Для Trumpchi Emkoo заявлены панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль. Диагональ центрального дисплея — 10,1 или 14,6 дюйма; «приборки» — 7 либо 10,25 дюйма. Аудиосистема — Yamaha.

В Китае GAC Trumpchi Emkoo стоит от 119 800 юаней, что соответствует 990 тысячам рублей. За кроссовер с двухлитровым мотором просят от 142 800 юаней, или 1,2 миллиона рублей. А за гибрид — 149 800 юаней, или 1,23 миллиона рублей.

Автоновости,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители