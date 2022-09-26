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1 час назад

На заводе Tesla в Германии произошел пожар

Газета.Ru

На территории завода производителя электромобилей Tesla в Германии произошел пожар, сообщает Reuters. Местные пожарные в течение нескольких часов боролись с возгоранием около 800 кубометров древесины и картона, приготовленных для утилизации.

На заводе Tesla в Германии произошел пожар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пожарная служба предприятия взяла под контроль борьбу с пожаром после пяти часов с начала возгорания, при этом на месте происшествия продолжили работать и местные пожарные. Причины пожара выясняет местная полиция.

Европейский завод Tesla был построен в 2021 году и начал работу в марте 2022 года. Он расположен в 35 км от Берлина.

Ранее стало известно, что владелец Tesla потерял доступ к своему автомобилю после полной разрядки аккумулятора.

Автоновости,Tesla,
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