Ford построит гигантский завод

Ford поделился подробностями о самой масштабной стройке в своей истории: в штате Теннесси, США, возводится гигантское предприятие, которое назвали BlueOval City или «Город голубого овала», что отсылает к логотипу американской марки. По площади завод действительно можно сравнить с небольшим провинциальным городом – он раскинулся почти на 16 квадратных километрах. Предполагается, что BlueOval City обеспечит работой шесть тысяч человек, а в эксплуатацию его введут в 2025 году.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В компании приводят некоторые цифры: например, для подготовки к установке каркасных конструкций на территории строящегося завода пришлось переместить 3,5 миллиона кубометров почвы и 370 тысяч тонн камней. Это будет не только самое большое, но и самое передовое предприятие Ford за всю 119-летнюю историю автопроизводителя. Инвестиции в проект составляют 5,6 миллиарда долларов.

Пока известно лишь то, что на мощностях BlueOval City будут выпускать некий «революционный» электрический пикап, который пока не представлен. Эта перспективная модель позволит Ford продавать до двух миллионов электрокаров в год уже к 2026 году. Тут же организуют производство батарей для электромобилей.