В России появилась новая автомобильная марка

В России появилось представительство Skywell. В течение года хотят открыть 30 ДЦ - в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре и других городах-миллионниках. Флагман марки, полностью электрический "зеленый" кроссовер ET5, будет представлен в салонах официальных дилеров уже через месяц.

Фото: Skywell Skywell

Skywell ET5 с двигателем мощностью 204 л. с. и запасом хода более 500 км полностью адаптирован для России. Электрический кроссовер имеет сверхдлинную колесную базу в 2800 мм. В зависимости от комплектации в автомобиле могут быть доступны самая большая в своем классе панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций для безопасного и комфортного управления. С помощью быстрой зарядки батарея электромобиля заряжается до 80% за 30 минут.

Skywell

В России будут представлены две комплектации ET5 за 4 480 000 и 4 980 000 рублей. Автомобиль в комплектации Luxury оснащен запатентованными полностью раскладывающимися сиденьями для здорового сна.

Skywell

За первый год работы в Skywell хотят продать более 3000 "электричек" ET5 и гибридных кроссоверов HT-i, которые будут доступны в 2023 году.

Skywell