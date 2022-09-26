Завершился выпуск суперкаров Lamborghini Aventador

С конвейера завода в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе сошёл последний экземпляр модели Lamborghini Aventador.

Суперкар Lamborghini Aventador дебютировал в 2011 году. Купе и родстеры оснащались бензиновыми атмосферными моторами V12 6.5 мощностью от 700 до 780 л. с. в зависимости от версии. Все варианты имели семиступенчатую роботизированную коробку передач и полноприводную трансмиссию.

Последним выпущённым «Авентадором» стал светло-голубой родстер (на заглавном фото) в «прощальном» исполнении LP780-4 Ultimae, представленном в прошлом году.

В 2021 году российские дилеры продали 15 «Авентадоров»

За одиннадцать лет компания выпустила 11 465 экземпляров модели Lamborghini Aventador. Несколько десятков купе и родстеров было продано на российском рынке, последние образцы суперкара предлагались по цене от 30 млн рублей.