Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
23 минуты назад

Новости автомира: завершился выпуск суперкаров Lamborghini Aventador

Wroom.ru

С конвейера завода в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе сошёл последний экземпляр модели Lamborghini Aventador.

Завершился выпуск суперкаров Lamborghini Aventador
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Суперкар Lamborghini Aventador дебютировал в 2011 году. Купе и родстеры оснащались бензиновыми атмосферными моторами V12 6.5 мощностью от 700 до 780 л. с. в зависимости от версии. Все варианты имели семиступенчатую роботизированную коробку передач и полноприводную трансмиссию.

Последним выпущённым «Авентадором» стал светло-голубой родстер (на заглавном фото) в «прощальном» исполнении LP780-4 Ultimae, представленном в прошлом году.

В 2021 году российские дилеры продали 15 «Авентадоров»

За одиннадцать лет компания выпустила 11 465 экземпляров модели Lamborghini Aventador. Несколько десятков купе и родстеров было продано на российском рынке, последние образцы суперкара предлагались по цене от 30 млн рублей.

Между тем наследник у «Авентадора» появится только в 2023 году: уже известно, что это будет суперкар с гибридной силовой установкой.

Автоновости,Lamborghini Aventador,Lamborghini,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители